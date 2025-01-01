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Головна Кримінал У Харкові побили й пограбували військового: двох підозрюваних узяли під варту

У Харкові побили й пограбували військового: двох підозрюваних узяли під варту

Юлія Юліна
1 січня, 2025 середа
15:44
Кримінал на фото один із підозрюваних у побитті військового в Харкові

У Харкові за кілька днів до Нового року побили й пограбували військового. Правоохоронці затримали зловмисників та оголосили їм підозру

Зміст

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, інцидент стався 27 грудня 2024 року.

"27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків перебували поблизу підземного переходу, розташованого по вул. Привокзальній у Харкові, де побачили 45-річного військового, який приїхав у відпустку. Наздогнавши його, один зі зловмисників ударив потерпілого кулаком в обличчя, а коли той упав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно — телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли з місця злочину", - йдеться у повідомленні.

Двом 38-річним чоловікам оголосили підозру у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Наразі вони перебувають під вартою. За скоєне обом "світить" до десяти років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У грудні 2023 року у Чернівцях затримали чоловіка, який побив військового й забрав у нього нагрудну сумку з 21 тис. грн.
Теги:
Новини
Україна
Харків
Війна з Росією
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