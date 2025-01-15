TikTok готується до ймовірного блокування застосунку в США 19 січня, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників інформаційного агентства, TikTok має алгоритм дій після ймовірної заборони у США.

Так, у разі блокування американські користувачі під час відкриття застосунку отримають повідомлення з перенаправленням на веб-сайт з інформацією про заборону.

Водночас китайська платформа планує надати користувачам можливість завантажити свої особисті дані з акаунту TikTok.

У квітні 2024 року президент США Джо Байден підписав закон з вимогою до материнської компанії TikTok ByteDance продати всі свої активи у Штатах до 19 січня 2025 року. Якщо вимога не буде виконана - застосунок можуть заблокувати.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.

Президент США Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.

20 квітня палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок.

Пізніше стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подають до суду на США через законопроєкт, який передбачає заборону соцмережі у Штатах, якщо власник не продасть застосунок.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.

14 січня повідомлялось, що офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі в США.