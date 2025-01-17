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Популяризував українську культуру: у віці 80 років помер австрійський письменник Мартін Поллак

Марія Науменко
17 січня, 2025 п'ятниця
20:31
Культура

Австрійський письменник, журналіст та перекладач Мартін Поллак, який популяризував українську культуру в німецькомовному світі, помер у віці 80 років після боротьби з раком

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Про це інформує австрійське інформаційне агентство АРА.

Поллак народився 23 травня 1944 року в Бад-Галлі, Верхня Австрія, жив у Відні та Бургенланді. Автор спочатку навчався на столяра та червонодеревника, а потім вивчав славістику та історію Східної Європи у Відні та Варшаві. У 1987-1998 роках був кореспондентом німецького інформаційного видання Der Spiegel, з 1998 року працював як позаштатний автор.

Протягом своєї кар'єри Поллак написав низку книг, зокрема "Мрець у бункері", "Отруєні пейзажі" та "Топографія пам’яті", які досліджують теми Другої світової війни та історію Східної й Центральної Європи. 

З 1990-х років він активно популяризував українську культуру у німецькомовному просторі, а після початку повномасштабного вторгнення Росії підтримував і захищав інтереси України у своїх публікаціях.

Його книги також були переведені українською мовою, серед них "До Галичини", "Мрець у бункері. Історія мого батька", "Цісар Америки. Велика втеча з Галичини", "Отруєні пейзажі", та "Жінка без гробівця. Розповідь про мою тітку".

Поллак отримав низку нагород, зокрема премію імені Йоганна Генріха Мерка у 2018 році та Лейпцизьку книжкову премію за внесок у європейське взаєморозуміння у 2011 році.

  • У четвер, 16 січня, у віці 78 років помер видатний американський кінорежисер Девід Лінч, відомий, зокрема, серіалом "Твін Пікс" та фільмами "Синій оксамит" і "Малголленд Драйв".
Теги:
Новини
Світ
Україна
Австрія
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