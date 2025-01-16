Помер видатний режисер Девід Лінч

Про це повідомила його родина.

"З глибоким жалем ми, його родина, повідомляємо про смерть людини і митця Девіда Лінча. Ми були б вдячні, якби ви залишили нас на самоті в цей час. У світі утворилася велика діра від того, що його більше немає з нами. Але, як він казав: "Дивіться на пончик, а не на дірку". Це прекрасний день із золотим сонцем і блакитним небом на всьому шляху", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Девіда Лінча

Девід Кіт Лінч — американський кінорежисер, музикант, художник і актор. Представник американського незалежного кінематографа.

Як режисер, Лінч здобув численні нагороди та номінації, в тому числі три номінації на премію "Оскар" за найкращу режисуру та одну за найкращий адаптований сценарій. Двічі він ставав номінантом французької кінопремії "Сезар" за найкращий іноземний фільм. Також Лінча відзначали "Золотою пальмовою гілкою" Каннського кінофестивалю та "Золотим левом" за досягнення на Венеційському кінофестивалі.

У 2007 році група критиків, скликана The Guardian, назвала його найкращим режисером світу.

"Після всіх дискусій ніхто не міг заперечити висновку, що Девід Лінч - найважливіший кінорежисер сучасної епохи", - йшлося у повідомленні.

Для фільмів Лінча характерні елементи сюрреалізму, атмосферою жаху і марень, дивними й відразливими образами та оригінальною музикою. Більшість його робіт досліджують темну сторону життя маленьких міст США: наприклад, фільм "Синій оксамит" та серіал "Твін Пікс", або незграбних метрополісів: "Голова-гумка", "Загублене шосе", "Малголленд-Драйв".

25 лютого 2022 року він виступив на підтримку України та засудив російське повномасштабне вторгнення.