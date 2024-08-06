Спробує дистанційно: Девід Лінч через хворобу легень припиняє знімати фільми особисто

Про це пише The Guardian.

78-річний режисер "Твін Пікс" Девід Лінч дав інтерв’ю журналу Sight and Sound, у якому поділився, що має серйозну хворобу, яка впливає на його життя.

"Я отримав емфізему через такий тривалий час куріння, тому я замкнений вдома, подобається мені це чи ні. Я не можу вийти. І я можу пройти лише невелику відстань, перш ніж у мене закінчиться кисень", - розповів Лінч.

Він уточнив, що через емфізему будь-яке захворювання органів дихання стає вкрай небезпечним.

"Мені було б дуже погано захворіти на COVID-19 чи навіть застуду. Тож я, імовірно, буду режисувати з дому. Мені б цього не дуже хотілося. Мені подобається бути серед речей і черпати в них ідеї. Але я б спробував зняти [фільм] дистанційно, якщо до цього дійде", - поділився режисер.

Він зізнався, що мав дуже складні стосунки із залежністю.

"Куріння було чимось, що я дуже любив, але зрештою воно мене вкусило. Для мене це було частиною мистецького життя: тютюн і його запах, підкурювати, і курити, і повертатися, і сідати, і курити, і розглядати роботу, або міркувати про щось. Ніщо інше в цьому світі не є таким прекрасним. Тим часом це мене вбиває. Тож мені довелося кинути", - додав Лінч.

Це інтервʼю викликало сильну реакцію у шанувальників, тому Лінч опублікував додатковий допис на X, у якому пояснив, що він не припиняє працювати.

"Я кинув курити вже понад два роки. Нещодавно я пройшов багато аналізів, і хороша новина полягає в тому, що я в чудовій формі, за винятком емфіземи. Я сповнений щастя, і я ніколи не піду на пенсію. Я хочу, щоб ви всі знали, що я дійсно ціную вашу турботу. З любовʼю, Девід", - поширив він заяву.

Останньою повнометражною роботою Лінча став 18-серійний телепроєкт "Твін Пікс: Повернення", прем’єра якого відбулася на Showtime у 2017 році, а його останній повнометражний фільм — "Внутрішня імперія" вийшов у 2006 році.

Емфізема легень — це хвороба, яка призводить до збільшення об'єму альвеол шляхом руйнування перетинок між ними. Легені збільшуються в об'ємі, не упадаються, стають млявими, дихальні проходи звужуються. Видих вимагає при емфіземі великих зусиль.