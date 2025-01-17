Мінстратегпром оновив критерії для оборонних підприємств, які здійснюють бронювання працівників

Про це інформує Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Це рішення було ухвалене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 року № 1332 "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Хоча документація була оновлена, сам зміст критеріїв та процедура їх визначення залишилися незмінними. Це забезпечує плавність процесу бронювання працівників, які працюють на критично важливих підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Так, підприємства, установи та організації, які виробляють товари, виконують роботи та надають послуги з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин мають право забронювати від 50% працівників.

Водночас підприємства, що працюють у сфері промисловості, авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності мають право забронювати до 50% включно. Якщо виконують принаймні 3 з 6 умов.

Критерії пройшли узгодження з Міністерством економіки та Міністерством оборони, а також затверджені наказом Мінстратегпрому № 192 від 26 грудня 2024 року.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні 2024 року уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, з 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати всіх своїх працівників від мобілізації.

З 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації здійснюється лише через Дію. Цьому рішенню уряду передував аудит підприємств, установ та організацій на статус критичності.