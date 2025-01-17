Молдова застосує механізм ЄС для боротьби з енергокризою

Таке рішення ухвалила Національна комісія з надзвичайних ситуацій країни, передає NewsMaker.

У рамках механізму Молдова надішле запит партнерам на отримання газотурбінної електростанції потужністю 125 МВт, а також 100 генераторів для соціальних, медичних і освітніх закладів.

Серед інших рішень комісії – компенсація до 50% від збільшення тарифів на електроенергію підприємствам харчової та переробної промисловості та виділення 1,3 млн леїв (понад 67,5 тис. євро) на закупівлю бойлерів, кондиціонерів, кулерів для води та електрокотлів для дитсадків, будинків культури та інших громадських закладів у трьох селах поруч з так званим Придністров'ям.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.

6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.

10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.

15 січня Красносельський заявив, що Росія надаватиме їх території газ у вигляді гуманітарної допомоги.