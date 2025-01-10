У самопроголошеному Придністров'ї продовжили дію надзвичайного економічного стану на 30 днів
У п'ятницю, 10 січня, у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу
Про це повідомляє NewsMaker.
Це рішення було ухвалено на позачерговому засіданні законодавчого органу регіону, яке затвердило указ лідера Вадима Красносельського. Термін дії надзвичайного стану триватиме до 8 лютого.
Нагадуємо, надзвичайний економічний стан запровадили у Придністров’ї 11 грудня 2024 року. Президент самопроголошеного Придністров’я Вадим Красносельський тоді пояснив такий крок "ризиком припинення постачання російського газу", яке відбулося згодом, 1 січня 2025 року.
Після зупинки подачі газу 1 січня в Придністров'ї було відключено центральне опалення, а газ залишився тільки для приготування їжі.
Ситуація в Придністров'ї
Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.
2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.
3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.
Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.
6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.
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