"Усвідомлюємо серйозність ситуації у Придністров'ї": у Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови

Про це на брифінгу в Брюсселі заявила офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Анна-Кайса Ітконен, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми усвідомлюємо серйозність ситуації у Придністров'ї. Ми перебуваємо в регулярному контакті з молдовською владою, щоб пом'якшити наслідки припинення постачання російського газу до країни", - сказала речниця.

"У нас є спільна з Молдовою робоча група з надання допомоги. Ця група збиралася 18 грудня і збереться цього тижня на технічному рівні", - додала вона.

За її словами, ЄК також провела роботу з поліпшення взаємодії з європейськими операторами енергомереж, щоб вони знайшли можливості поставити більше електроенергії до Молдови, і звернулася до держав ЄС із закликом проявити солідарність із цією країною.

"У нас тісні контакти з молдовською владою. У нас немає наміру переривати ці контакти як на технічному, так і на політичному рівні. І ми сподіваємося знайти рішення, щоб уся територія Молдови була забезпечена (енергією, - ред.) і щоб не сталися інші блекаути", - резюмувала представниця ЄК.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також існує ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.