У самопроголошеному Придністровʼї заявили про зупинку роботи всіх промислових підприємств через відсутність енергоресурсів

Про це заявили у так званому міністерстві економічного розвитку самопроголошеного Придністровʼя, пишуть РИА-Новости та "Новости Приднестровья".

За словами міністра економічного розвитку Сергія Оболоника, зупинена робота всіх промислових підприємств, окрім продовольчих. Він також зазначив, що "держава підтримає підприємства, щоб вони змогли відвантажити готову продукцію".

Водночас Оболоник додав: до 5 січня стане зрозуміло, скільки побутовий сектор споживає енергії, а баланс дасть зрозуміти, що можна спрямувати на потреби підприємств.

"На даний момент ситуація керована та прогнозована, але якщо не вирішити проблему з постачанням газу, підприємства втратять можливість перезапуститись", - резюмував глава так званого мінекономрозвитку.

Що передувало

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу