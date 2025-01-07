Єврокомісія закликала невизнане Придністров’я прийняти допомогу уряду Молдови після припинення постачання газу з РФ

Про це пише Politico.

У Єврокомісії розповіли, що уряд Молдови запропонував Придністров’ю енергетичну та гуманітарну допомогу, але влада регіону не прийняла її.

"Ми заохочуємо Тирасполь співпрацювати з Кишиневом для вирішення ситуації в інтересах місцевого населення", - зазначила речниця Комісії у закордонних справах Аніта Хіппер.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан звинуватив Росію у створенні протистояння. За його словами, Москва вона провокує енергетичну й безпекову кризу в регіоні.

"Вони припинили постачання газу на ті території, які вони контролюють, зокрема через те, що вони незаконно розмістили там військові частини і не дозволяють нікому допомагати регіону", - сказав Речан.

Водночас в уряді Молдови переконані, що Москва відмовилася експортувати природний газ до Придністров’я доступними альтернативними маршрутами, щоб посилити напруженість перед парламентськими виборами у Молдові.

Прем'єр Молдови наголосив, що енергетична криза може зрештою призвести до кінця самопроголошеної незалежності Придністровʼя.

Ситуація у Придністров'ї

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також існує ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.