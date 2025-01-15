У невизнаному Придністров'ї заявили, що РФ надаватиме їм газ як гуманітарну допомогу
Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що Росія надаватиме їх території газ у вигляді гуманітарної допомоги
Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.
"Росія подасть газ як гуманітарну допомогу у Придністров'я", - заявив Красносельський.
За його словами, російський газ постачатимуть тільки для споживачів Придністров'я, а не Молдови.
"Сподіваюся, що за результатами цих переговорів, у недалекому майбутньому, трошки залишилося потерпіти, газ піде у Придністров'я. І для вироблення електроенергії, і для теплопостачання наших громадян", - додав лідер Придністров'я.
Ситуація у Придністров'ї
Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.
2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.
3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.
Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.
6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.
10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.
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