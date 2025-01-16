Генеральний директор TikTok планує відвідати інавгурацію Трампа, - Axios

Про це інформує Axios, посилаючись на власні джерела.

Вказано, що запрошення надіслав інавгураційний комітет Трампа. Гендиректор TikTok перебуватиме на трибуні поряд з іншими відомими гостями, серед яких Ілон Маск, Марк Цукерберг і Джефф Безос.

Видання зазначає, що інформація про його запрошення з'явилася напередодні того, як набуде чинності заборона TikTok у США, втім, не відомо, чи зможе Трамп врятувати популярний китайський додаток від заборони.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує видати указ, який призупинить виконання закону про заборону або продаж TikTok у країні.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.

Президент США Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.

20 квітня палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок.

Пізніше стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подають до суду на США через законопроєкт, який передбачає заборону соцмережі у Штатах, якщо власник не продасть застосунок.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.

14 січня повідомлялось, що офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі в США.

Платформа TikTok готується до блокування застосунку для користувачів у Сполучених Штатах Америки, якщо 19 січня Верховний суд вирішить його заборонити.

