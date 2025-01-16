Трамп сподівається врятувати TikTok від заборони або продажу в США, - WP

Про це повідомляє Washington Post із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Трамп обмірковує способи врятувати TikTok, обговорюючи нетрадиційні домовленості та юридичні маневри, такі як указ, який би скасував закон, прийнятий Конгресом минулого року за двопартійної підтримки.

"У мене є тепле місце в моєму серці для TikTok", - сказав Трамп минулого місяця.

За словами одного зі співрозмовників, Трамп прагне показати себе "людиною, яка укладає угоди", і підписання указу незабаром після закінчення терміну - всього за день до інавгурації - надало б процесу більшої публічності.

"Укази не є чарівними документами. Це просто пресрелізи на гарнішому папері. TikTok усе одно буде заборонено, і компаніям Apple та Google все одно буде заборонено працювати з ними. Але це зробить намір президента не виконувати закон більш офіційним", - сказав колишній радник з національної безпеки міністерства юстиції Алан Розенштейн.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.

Президент США Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.

20 квітня палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок.

Пізніше стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подають до суду на США через законопроєкт, який передбачає заборону соцмережі у Штатах, якщо власник не продасть застосунок.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.

14 січня повідомлялось, що офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі в США.

Платформа TikTok готується до блокування застосунку для користувачів у Сполучених Штатах Америки, якщо 19 січня Верховний суд вирішить його заборонити.