"Зігріймо Україну зараз": у Великій Британії відбудеться третій сезон фестивалю Kyiv Art Sessions

Про це повідомили організатори.

Третій сезон фестивалю Kyiv Art Sessions відбуватиметься під назвою Heat Ukraine Now ("Зігріймо Україну зараз") і матиме благодійну місію: зібрати кошти для відновлення тепла в оселях, лікарнях, військових медичних закладах та інших важливих об’єктах, зруйнованих російською агресією. Кульмінацією цьогорічного зимового сезону фестивалю стане дводенна сесія 1 та 2 лютого 2025 року у лондонському Old Sessions House.

Фестиваль традиційно представить кращі зразки українського сучасного мистецтва, щоб привернути увагу світу до України, культура й національна ідентичність якої зараз опинилися під загрозою знищення.

Однією з центральних подій сезону стане аукціон і благодійна виставка-продаж художніх робіт українських митців у межах масштабного виставкового проєкту Echoes and Visions, а також художні фотографії Сергія Михальчука, режисера і фотографа, володаря "Срібного ведмедя" Берлінського кінофестивалю. Буде представлено й візитівку фестивалю – експонати музею The War Fragments Museum ("Фрагменти війни") – застиглі в прозорих кубах артефакти війни.

Частиною лютневого фестивалю буде проєкт "Люди зі сталі". У його межах відбудеться показ документального фільму People of Steel, панельна дискусія з режисером стрічки Сергієм Фоменком. Фільм "Люди зі сталі" присвячений героїчній обороні Маріуполя, збройному протистоянню з Росією під час повномасштабного вторгнення в Україну.

"Головна мета фільму – домогтися того, щоб люди, які досі перебувають у полоні, були звільнені й не залишалися без уваги громадськості", – наголосив Сергій Фоменко.

Показ фільму буде супроводжуватися виставкою графіки Матвія Вайсберга "Хроніки війни", спеціально створеною для цієї документальної стрічки.

У межах фестивалю відбудуться панельні дискусії. Зимовий сезон дискусій буде присвячений ролі культури в часи війни, у ньому візьмуть участь британські й українських істориків, мистецтвознавці, митці.

Музичною складовою фестивалю стане концерт відомої скрипальки Богдани Півненко, амбасадорки українського музичного мистецтва, та її колеги піаністки Анни Хмари.

"Важливо представляти за кордоном нашу розмаїту багату культуру – системно, стратегічно, з важливими для нас акцентами, але не спекулюючи на війні. Регулярні фестивалі українського високого мистецтва у Великій Британії з різноманітними потужними програмами за присутності самих культурних діячів, віримо, надзвичайно підсилюють українську культурну дипломатію", – зазначила Ірина Буданська, одна з ініціаторів Kyiv Art Sessions у Лондоні, засновниця культурного центру Дом Майстер Клас, співзасновниця фестивалю Bouquet Kyiv Stage.