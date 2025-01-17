На фронті від початку доби відбулось 97 боєзіткнень, з них 41 – на Покровському напрямку
Від початку доби 17 січня на російсько-українському фронті зафіксували 97 бойових зіткнень. Окупанти найактивніші на Покровському напрямку
Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.
Від ворожого вогню сьогодні постраждали громади населених пунктів Тимоновичі, Леонівка, Мхи, Діброва та Клюси на Чернігівщині, а також Рясне та Товстодубове на Сумщині.
Ситуація на основних напрямках
На Харківському напрямку противник атакував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, на даний час точиться бій.
На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили чотири атаки поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки, досі триває два боєзіткнення.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців поблизу Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів. П'ять боєзіткнень тривають дотепер.
На Сіверському напрямку ворог безрезультатно атакував в напрямку Білогорівки.
На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок та Білої Гори. Підрозділи Сил оборони відбили 8 з 16 атак, бої продовжуються.
На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в українську оборону в районі Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки, п'ять атак тривають, сім штурмів загарбників Сили оборони вже відбили.
На Покровському напрямку окупанти здійснили 41 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного. Сили оборони стримують натиск та відбили 27 атак противника, 14 боєзіткнень ще тривають.
На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував українських оборонців.
На Курщині Сили оборони за сьогодні відбили шість ворожих атак, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.
На інших напрямках суттєвих змін не відбулося, додали в Генштабі.
- Протягом минулої доби, 16 січня, на російсько-українському фронті зафіксували 141 бойове зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники відбили 53 атаки ворога.
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