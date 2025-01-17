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Кандидат у президенти Румунії Георгеску програв суд про скасування результатів виборів

Дар'я Куркіна
17 січня, 2025 п'ятниця
22:27
Світ Калін Георгеску

Вищий касаційний суд справедливості Румунії відхилив апеляцію кандидата в президенти Каліна Георгеску про анулювання результатів першого туру виборів

Зміст

Про це інформує Digi24.

Зазначено, що суд відхилив апеляцію Георгеску як необґрунтовану, коли раніше його позов також відхилив Бухарестський апеляційний суд.

За результатами рішення суду, центральна виборча комісія лише виконала рішення Конституційного суду від 6 грудня про скасування виборів, коли його рішення є остаточними і обов'язковими до виконання, через що - не підлягають апеляції.

Водночас суд постановив, що ЦВК не порушила конституційні права румунів скасуванням результатів виборів президента.

Що відомо про перший тур виборів у Румунії та його переможця Георгеску

24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні.

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали ботоферми. Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія "вказують на державного оператора". 

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, у якому переміг проросійський кандидат Калін Георгеску.

Наприкінці грудня Румунія визначилася з датами повторних президентських виборів, які відбудуться у 2025 році. Перший тур виборів запланований на 23 березня, а другий – на 6 квітня.

2 січня Калін Георгеску подав скаргу до Європейського суду з прав людини через рішення Конституційного суду наново розпочати вибори.

Теги:
Новини
вибори
вибори президента
Румунія
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