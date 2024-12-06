У Румунії анулювали результати першого туру президентських виборів, у якому переміг проросійський кандидат

Про це йдеться у рішенні Конституційного суду Румунії від 6 грудня.

Суд, діючи на підставі пункту f) статті 146 Конституції, одноголосно постановив наступне:

Виборчий процес щодо президентських виборів, проведений відповідно до Постанови Уряду № 756/2024 про призначення дати виборів, анулюється. Процес виборів президента буде відновлено, і уряд встановить нову дату голосування та новий календар проведення виборів. Це рішення є остаточним, його буде опубліковано в Офіційному віснику Румунії та доведено до відома громадськості.

Що відомо про перший тур виборів у Румунії та його переможця Георгеску

24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали "ботоферми". Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія вказують на "державного оператора".