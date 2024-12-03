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Конституційний суд Румунії визнав дійсними результати першого туру виборів президента

Ольга Бабишена
3 грудня, 2024 вiвторок
00:51
Світ президентські вибори в Румунії

Конституційний суд Румунії у понеділок, 2 грудня, визнав дійсними результати першого туру президентських виборів: другий тур відбудеться 8 грудня

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Про це інформує Digi24.

Вказано, що суд одноголосно відхилив апеляцію кандидата від консерваторів Крістіана Терхеса, який звернувся із проханням анулювати результати голосування. Суд визнав дійсними результати першого туру президентських виборів, тож другий тур відбудеться 8 грудня

"Суд встановив, що голоси, подані в діаспорі, не були оскаржені, і в результаті постановив, що їх перерахунок більше не є необхідним (...) Навіть якщо були виявлені деякі розбіжності між кандидатами, вони не виглядають як результат шахрайства, здатного змінити результат, вони вважаються лише можливими істотними помилками при підрахунку поданих голосів, які не мають ніякого відношення до визначення результатів", - йдеться у заяві суду. 

Нинішній прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи рішення суду, наголосив, що "люди самі вирішать, що буде краще для Румунії 8 грудня". 

Водночас кандидатка Елена Ласконі вказала, що румуни "повинні залишатися єдиними, щоб тримати Росію подалі від нашої країни". Вона наголосила, прагне бути президенткою, яка об'єднає всіх громадян. 

Що передувало

У неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Всього зареєстровано 18 008 480 виборців. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску.

Раніше Георгеску називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями і мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик.

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів, у якому найбільше голосів неочікувано здобув Калін Георгеску.

Згодом ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний Суд анулює голосування. 

Теги:
Новини
вибори
вибори президента
Румунія
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