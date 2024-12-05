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Було використано 25 тис. акаунтів у TikTok: у Румунії розсекретили документи, пов'язані з виборчою кампанією Георгеску

Олена Будько
5 грудня, 2024 четвер
10:45
Світ Калін Георгеску

Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією ультраправого кандидата в президенти Каліна Георгеску, який неочікувано переміг у першому турі виборів

Зміст

Подробиці оприлюднила Румунська служба Радіо Свобода.

Згідно з документами, Румунія стала об’єктом "агресивних російських гібридних дій", зокрема проти центрального виборчого бюро та постійного виборчого органу, в день і ніч президентських виборів 24 листопада. Крім того, служба розвідки Румунії повідомила, що отримала "дані, які розкривають агресивну рекламну кампанію, проведену в обхід національного законодавства у сфері виборів", а також "експлуатацію алгоритмів деяких платформ соцмереж для прискореного зростання популярності Каліна Георгеску".

Як свідчать оприлюднені дані, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії були використані 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали "ботоферми". Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію були витрачені значні кошти, а масштаби й географія вказують на "державного оператора".

Ці 25 000 акаунтів "стали дуже активними за два тижні до дати виборів", стверджують у службі зовнішньої розвідки Румунії (SRI). 797 зі згаданих облікових записів були створені "з 2016 року", зазначено в документі, і мали вкрай низьку активність (1%) до 11 листопада 2024 року. Після цього "вся мережа була активована на повну потужність". За даними румунської розвідки, агресивну кампанію Георгеску вели з використанням алгоритмів соцмереж, що дало змогу різко підвищити його популярність. 

Розвідка додала, що TikTok повідомив румунську владу про виявлення потенційної мережі акаунтів, які беруть участь у діях з маніпулювання громадською думкою в передвиборчому контексті, а також про мережу акаунтів, пов'язаних з російським державним ЗМІ Sputnik, націлену на румунських і молдовських користувачів.

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Ще одним рівнем було залучення впливових осіб, присутніх у TikTok, за допомогою яких кампанію просували як прямо (публічно підтримуючи кандидата), так і опосередковано (через нейтральні повідомлення, які містили теги, пов’язані з кандидатом).

Черговий спосіб просування незалежного кандидата передбачав створення й використання на підтримку Георгеску фейкових акаунтів владних румунських інституцій.

"Було помічено десятки облікових записів TikTok, які неправдиво використовували логотип SRI та назву Антитерористична бригада (BAT), відповідно показуючи тисячі підписників і понад 100 000 лайків", – зазначено в публікації.

Ці фейкові акаунти містили "вдячні" дописи та "пости підтримки" Каліна Георгеску, "таким чином хибно створюючи думку, начебто державні інституції підтримують його".

"Дописи суто передвиборчого змісту в облікових записах, пов’язаних з мережею, що рекламує Георгеску, були класифіковані TikTok як розважальні пости та відображалися:

  • без обмежень для широкого кола користувачів, хоча цей аспект суперечить власній політиці китайської компанії щодо політичного контенту; 
  • без відповідного маркування та поза періодом виборчої кампанії, аспекти, заборонені румунським виборчим законодавством", – зазначає SRI. 

Завдяки цьому помітність кандидата суттєво зросла порівняно з опонентами, пости яких масово фільтрували.

Кандидат у президенти офіційно декларував "нульові" витрати на виборчу кампанію. Проте з'ясувалося, що один з облікових записів TikTok – bogpr, який належить громадянинові Румунії Богдану Пеширу, профінансував кампанію на понад мільйон євро. TikTok підтвердив платежі на 381 тис. доларів за період з 24 жовтня по 24 листопада, спрямовані користувачам, які брали участь у просуванні Георгеску. Користувачі отримували винагороди через платформу FameUp, а також через південноафриканську компанію FA Agency, яка пропонувала тисячу євро за поширення відео.

Окрім того, спецслужби вказали, що Румунія стала ціллю російських гібридних операцій, включаючи кібератаки, викрадення даних і диверсії. У російських політичних ток-шоу активно обговорювалася можливість посилення проросійських сил у румунському парламенті, яким приписували підтримку понад 30% виборців.

Що відомо про перший тур виборів у Румунії

У неділю, 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Всього зареєстровано 18 008 480 виборців. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску.

Раніше Георгеску називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів, у якому найбільше голосів неочікувано здобув Калін Георгеску.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії.

Теги:
Новини
вибори
Румунія
Технології
кібератаки
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