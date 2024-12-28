У Румунії назвали дату президентських виборів, - ЗМІ

Про це повідомляє Digi 24.

Згідно з повідомленням, керівна коаліція призначила дату президентських виборів у суботу, 28 грудня, під час засідання.

Керівна коаліція, до складу якої входять проєвропейські партії СДП, ПНЛ та СДПМ, оголосила про підтримку Кріна Антонеску як єдиного кандидата на пост президента. Серед інших учасників виборів можуть бути Олена Ласконі (USR), Нікушор Дан, Келін Георгеску та Даніель Фунеріу, усі незалежні кандидати.

Ці вибори стануть повторними після того, як Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру, який відбувся наприкінці листопада.

Що відомо про перший тур виборів у Румунії та його переможця Георгеску

24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні.

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали ботоферми. Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія "вказують на державного оператора".

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, у якому переміг проросійський кандидат Калін Георгеску.