Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Інавгурація Трампа відбудеться в ротонді Капітолія через холодну погоду

Інавгурація Трампа відбудеться в ротонді Капітолія через холодну погоду

Марія Науменко
17 січня, 2025 п'ятниця
20:00
Світ конгрес США

У п'ятницю, 17 січня новообраний президент США Дональд Трамп оголосив, що його інавгурація 20 січня буде перенесена у приміщення через небезпечно низькі температури

Зміст

Про це повідомляє CNN.

У своєму пості на соціальній мережі Truth Social Трамп зазначив, що урочистості, включаючи інавгураційну промову та молитви, проходитимуть у ротонді Капітолія.

"Я розпорядився, щоб інавгураційна промова, на додаток до молитов та інших промов, була виголошена в Ротонді Капітолію США, як це робив Рональд Рейган у 1985 році, також через дуже холодну погоду", - зазначив він.

Трамп додав, що також відкриє Capital One Arena для перегляду цієї історичної події у прямому ефірі, а також для проведення президентського параду.

За його словами, він та інші чиновники занепокоєні тим, що низькі температури можуть становити загрозу для здоров'я гостей заходу.

Читайте також: Байден попрощався. Що чекає нас у "світі Трампа"?

"Я не хочу, щоб люди постраждали або були травмовані будь-яким чином. Це небезпечні умови для десятків тисяч правоохоронців, служб швидкого реагування, поліцейських собак K9 і навіть коней, а також сотень тисяч прихильників, які будуть перебувати на вулиці протягом багатьох годин 20-го числа (У будь-якому випадку, якщо ви вирішите прийти, одягайтеся тепліше!)", - написав Трамп.

Довідково: Останнім президентом, який складав присягу в приміщенні, був Рейган у 1985 році, коли температура вдень опускалася до 7°C. Рейган склав присягу в ротонді Капітолію. Його інавгураційний парад був скасований.

  • В українському міністерстві закордонних справ повідомили, що Київ очікує на зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом невдовзі після його інавгурації в США, яка відбудеться 20 січня.
Теги:
Новини
політика
Президент США
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Еспресо логотип
Автор
16 січня, 2025 четвер
За видалення з сайту матеріалу про закупівлю мін часів Другої світової Еспресо пропонували гроші - редакція відмовилась
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.09
    Купівля 42.09
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.28
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
17 січня
20:03
OPINION
блог Ніка Нікалео
Безтурботне життя на соціалці у Бельгії. Яка його вартість і хто за це платить
19:56
Марія Зайцева 9 серпня 2020 року біля Стели в Мінську
Під Бахмутом загинула білоруська доброволиця Марія Зайцева
19:53
У Росії літак здійснив аварійну посадку через технічні проблеми. Це 5-й такий випадок від початку року
19:51
Огляд
Смерть Путіна
Візуалізувати "Смерть Путіна": що подивитися на вихідних
19:42
танкер Eventin
Під санкції США вперше потрапили 6 недобудованих нафтових танкерів РФ
19:38
В Армія+ з'явились рапорти на приймання і здавання посади та відпустку у звʼязку з вагітністю
19:29
Оновлено
Армія РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: 4 людини загинули, серед 14 поранених є діти. Рятувальні роботи завершили
19:17
США Україна
Адміністрація Байдена розсекретила інформацію про допомогу США Україні у розробці дронів нового покоління, - NYT
19:09
пожежна сигналізація
На Миколаївщині під час пожежі загинув 10-річний хлопчик
19:09
гроші
"Зимова єПідтримка": українці отримають ще 3,3 млрд грн протягом 17-19 січня
18:57
Ілля Ковтун
Олімпійський медаліст Ковтун подав документи на отримання громадянства Хорватії
18:46
G7
Країни G7 звинуватили РФ у таємних кампаніях з дезінформації та впливу через пропаганду RT
18:43
Пресреліз
Дональд Трамп
Інавгурація Трампа: спецефір на Еспресо із прямою трансляцією
18:40
Ексклюзив
Хмельницька АЕС
Будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС не відбудеться. Проєкт спрямований на майбутні вибори, - експерт з енергетики Омельченко
18:38
"Зігріймо Україну зараз": у Великій Британії відбудеться третій сезон фестивалю Kyiv Art Sessions
18:28
окупанти
Українські десантники взяли в полон 7 російських військових на Курахівському напрямку
18:17
Оновлено
Путін та президент Ірану Пезешкіан
Путін та президент Ірану Пезешкіан підписали договір про "стратегічне партнерство"
18:04
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець відреагував на реакцію АОЗ щодо "маніпуляцій" у його матеріалі про закупівлі мін часів Другої світової
18:00
OPINION
блог Денис Прокопенко
Чому наші рубежі оборони стають прохідними дворами
18:00
Інтерв’ю
Альдо Шелленберг
Ексначальник Генштабу ЗС Швейцарії Альдо Шелленберг: Україна продемонструвала світові, як необхідно вести сучасну роботизовану війну
17:50
TikTok
Верховний суд США відхилив позов TikTok щодо свободи слова, що може призвести до заборони платформи
17:49
РФ намагається сформувати окупаційні адміністрації завдяки "ветеранам СВО", - Спротив
17:24
Олаф Шольц
Шольц заявив, що підтримка Маском ультраправих загрожує демократичному розвитку Європи
17:23
тюрма
Зґвалтував двох дівчат на Херсонщині: до 12 років заочно засудили російського окупанта
17:20
Імран Хан
Колишнього прем'єра Пакистану Імрана Хана засудили до 14 років ув'язнення у справі про земельну корупцію
17:06
Пресреліз
Еспресо логотип
Матеріали Сергія Згурця є достовірними і не містять маніпуляцій: Еспресо про резонанс навколо публікації про закупівлю застарілих мін
17:06
Зеленський у Києві провів зустріч з очільником опозиційної партії Словаччини Шимечкою
16:58
Оновлено
Дональд Трамп
Обговорили торгівлю і TikTok: Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
16:50
Огляд
Девід Лінч
Голлівуд прощається з Девідом Лінчем: чим запам'ятався режисер сюрреалістичного кіно
16:42
На фронті від початку доби відбулось 97 боєзіткнень, з них 41 – на Покровському напрямку
16:36
Христя Фріланд
Христя Фріланд, яка має українське коріння, офіційно висунула свою кандидатуру на пост прем'єра Канади
16:32
Розкрадання коштів Укрзалізниці: нардепа підозрюють у співорганізації злочинної групи
16:17
Ізраїль
Кабінет безпеки Ізраїлю ратифікував угоду про перемир'я з ХАМАС
16:00
OPINION
Рубіо розуміє справжню мету Путіна
15:57
Дмитро Масловський
Зеленський надав звання Героя України захиснику Дмитрові Масловському, який загинув у рукопашному бою
15:55
TikTok
Байден залишить за Трампом рішення стосовно заборони TikTok, - AP
15:39
Ексклюзив
Карта бойових дій за 8-15 січня
У ворога вже стало закономірністю йти в штурми на "Жигулях": офіцер ЗСУ Цехоцький з Покровського напрямку
15:37
Литва прапор
Литва погодилася збільшити витрати на оборону до 5% ВВП у відповідь на заклик Трампа
15:30
Фінляндія
У Фінляндії партія відкликала висування на муніципальних виборах кандидата, який називає війну в Україні "СВО"
15:26
електроенергія
Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію: ситуація в енергосистемі на 17 січня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV