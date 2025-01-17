Інавгурація Трампа відбудеться в ротонді Капітолія через холодну погоду

Про це повідомляє CNN.

У своєму пості на соціальній мережі Truth Social Трамп зазначив, що урочистості, включаючи інавгураційну промову та молитви, проходитимуть у ротонді Капітолія.

"Я розпорядився, щоб інавгураційна промова, на додаток до молитов та інших промов, була виголошена в Ротонді Капітолію США, як це робив Рональд Рейган у 1985 році, також через дуже холодну погоду", - зазначив він.

Трамп додав, що також відкриє Capital One Arena для перегляду цієї історичної події у прямому ефірі, а також для проведення президентського параду.

За його словами, він та інші чиновники занепокоєні тим, що низькі температури можуть становити загрозу для здоров'я гостей заходу.

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"Я не хочу, щоб люди постраждали або були травмовані будь-яким чином. Це небезпечні умови для десятків тисяч правоохоронців, служб швидкого реагування, поліцейських собак K9 і навіть коней, а також сотень тисяч прихильників, які будуть перебувати на вулиці протягом багатьох годин 20-го числа (У будь-якому випадку, якщо ви вирішите прийти, одягайтеся тепліше!)", - написав Трамп.

Довідково: Останнім президентом, який складав присягу в приміщенні, був Рейган у 1985 році, коли температура вдень опускалася до 7°C. Рейган склав присягу в ротонді Капітолію. Його інавгураційний парад був скасований.