У МЗС України очікують на зустріч Зеленського і Трампа невдовзі після інавгурації

Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий, передає "Європейська правда".

"Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України. І ми бачимо, що президент Трамп теж рішуче налаштований на припинення війни. Тому головне, що ми зараз чекаємо на зустріч наших президентів – президента Трампа і президента Зеленського. Бо для нас головне – це спільно працювати з Америкою заради миру", - сказав Тихий.

Речник підкреслив, що Україна готується до українсько-американських контактів на найвищому й високому рівнях "одразу після інавгурації".

"Контакти між лідерами України і США безперечно відбудуться. Контакти на всіх інших рівнях теж готуються і обов’язково відбудуться після інавгурації", - наголосив він.