У МЗС України очікують на зустріч Зеленського і Трампа невдовзі після інавгурації
В українському міністерстві закордонних справ повідомили, що Київ очікує на зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом невдовзі після його інавгурації в США, яка відбудеться 20 січня
Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий, передає "Європейська правда".
"Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України. І ми бачимо, що президент Трамп теж рішуче налаштований на припинення війни. Тому головне, що ми зараз чекаємо на зустріч наших президентів – президента Трампа і президента Зеленського. Бо для нас головне – це спільно працювати з Америкою заради миру", - сказав Тихий.
Речник підкреслив, що Україна готується до українсько-американських контактів на найвищому й високому рівнях "одразу після інавгурації".
"Контакти між лідерами України і США безперечно відбудуться. Контакти на всіх інших рівнях теж готуються і обов’язково відбудуться після інавгурації", - наголосив він.
- 10 січня Reuters інформувало, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
- Пєсков заявив, що Путін готовий до зустрічі з новообораним президентом США Дональдом Трампом без попередніх умов. У МЗС України відреагували.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.48Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе