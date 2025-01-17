"Крадуть гроші!". "Немає техніки!". "Не вистачає ресурсів!". "Не вистачає людей!".

Не вистачає мізків і навичок.

За минулий рік нашій бригаді довелося проводити стабілізаційні дії на Лиманському та Торецькому напрямках. У трьох випадках вдалося розбити ворога, який втратив ініціативу та наступальні спроможності. Просування у глибину оборони (навіть на непідготовлених рубежах) було зупинено. Згодом створювали сприятливі умови: контратакували та звільняли раніше окуповані території.

Так, звісно, на фронті є такі ділянки, де і кінь не валявся. Або де просто змушують солдатів займати оборону в "кошачих туалетах": там, де немає шансу просидіти й кілька годин без поранення (про евакуацію взагалі мовчу). Потім браво доповідають, що "людей немає", хоча в сусідній посадці вже давно виритий і накритий той самий опорний пункт, але вже "людей немає". Насправді справа навіть не в цьому. Читайте також: Кому вигідно знову дискредитувати "Азов" У трьох випадках, при прийманні смуги оборони, було виявлено, що здебільшого проблема значно ширша та багатогранніша, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу.

У першому випадку міняли солянку підрозділів із когорти "мертвонароджених бригад". Лінійно наступали полки ВДВ із потужною артилерійською підтримкою (на той час FPV-дрони та скиди ще не були мейнстримом). Тут би я просто порадив більше не формувати такі бригади.

У другому випадку, в прямому сенсі слова, я порадив одному із комбригів закопати безглуздо вириті опорні пункти, але він цього не зробив. Через короткий проміжок часу вони були втрачені та послужили чудовим укриттям для противника. Читайте також: Від бригад до дивізій та корпусів. Чи не варто змінити структуру війська?

В третьому випадку система оборони була відсутня як така.

Це були 2023-2024 роки. Зараз, наче, і техніка є, і ресурси є, і наймаємо будівельні компанії. Але знову щось не так! В чому полягає проблема!?

Відповідь дуже проста. Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них "подумали" люди, які не виходили на рекогностування місцевості того рубежу і на гарматний постріл!

Навіть за наявності ресурсу, не знаючи фундаментальних азів організації та побудови оборони (де і як копати?), стійкості не буде. Дуже скоро всі ці ресурси противник перетворить на попіл, і вони не виконають свою функцію захисту та збереження життя особового складу, уявний рубіж оборони перетвориться на прохідний двір.