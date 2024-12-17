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OPINION

Кому вигідно знову дискредитувати "Азов"

Денис Прокопенко
17 грудня, 2024 вiвторок
12:00
Погляд блог Денис Прокопенко

Стартувала чергова ганебна кампанія з дискредитації "Азова"

Зміст

Чомусь переважна більшість удає, що війна закінчується, і починає готуватись до виборів. Шкода, що на цей раз замовниками були не росіяни, так низько навіть вони не падали. Розчарую замовника — це абсолютно безперспективно. Ніхто і ніколи не зможе спаплюжити імʼя та славетну історію "Азову". 

Пишу не для виправдання перед ухилянтом, хабарником та медведчуківським пропагандистом, який сидить за кордоном та затіває інтриги, чіпляючи честь моїх заступників, котрі пройшли зі мною пліч-о-пліч понад 10 років безперервної служби на фронті. Хоча ці ж офіцери зробили все, аби він не покидав межі країни, і міг сидіти, наприклад, в Києві, але лаяти здалеку завжди комфортніше. На відміну від нього, офіцери "Азову" не дають коментарі проросійським виданням, не поширюють на своїх сторінках канали з сітки підконтрольної ГРУ/ФСБ та не мають жодних джерел незаконного збагачення.

У мене була можливість відповісти оперативніше, паузу зробив навмисно, щоб провести невелике дослідження. Можу сказати таке: суспільство настільки отруєне корупційними скандалами держслужбовців, що ведеться на принизливі інтриги дешевого провокатора

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Люди розділилися на дві групи:

  1. Ті, хто шукають корупцію та правду в словах наклепу (гріш вам ціна).
  2. Ті, хто хвилюються за безпеку сімей офіцерів бойової бригади та мають намір допомогти, притягнувши до кримінальної відповідальності зловмисника.

Слава Богу, переважна більшість серед другої групи, і це не дає мені остаточно розчаруватися в українському суспільстві. 

У мене є залізобетонні принципи: 

  1. Ніколи й нічого не просити для себе (насамперед це стосується всього матеріального).
  2. Уся діяльність та процеси, якими я займаюсь, мають бути прозорими.
  3. Бригада, яку я очолюю, та всі підлеглі мають дотримуватися тих самих правил гри. В іншому випадку — нести відповідальність з відповідними покараннями.
  4. У мене мають бути відповіді на всі гострі запитання.

Звітую перед свідомими громадянами України, іноземними партнерами, меценатами, волонтерами та небайдужими людьми, які систематично підтримують нас та допомагають підрозділу. 

12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ з радістю прийме будь-якого журналіста та зсередини покаже всі процеси забезпечення бригади з нуля. Охочі можуть зробити офіційний запит на військову частину. 

Ми пишаємося діяльністю фонду AZOV ONE, служби Азов Супровід та волонтерів, які на надзвичайно високому рівні підтримують бойову міць підрозділу та обороноздатність нашої держави. Наші фонди готові пройти будь-який аудит, і він продемонструє, що із зібраних коштів не було взято жодної копійки на придбання квартир для військовослужбовців "Азова". 

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Проєкт "Серце Азовсталі" створив програму для захисників Маріупольського гарнізону та забезпечив житлом сотні військовослужбовців, які втратили його на окупованих територіях та отримали важкі поранення. Ті, хто віддав захисту України все, хто роками своїми потом і кров'ю гарантував мир і безпеку українським містам, хто пережив важкі поранення та пройшов російський полон, і чиї помешкання були знищені окупантами, мають повне моральне право отримувати квартири від держави або меценатських програм. 

Ми і надалі продовжуватимемо забезпечувати житлом наших бійців — кращих людей з-поміж всіх, кого я знаю.

В 2025 році всі захисники Маріупольського гарнізону, в тому числі бійці нашої бригади, продовжать отримувати нові квартири, обладнані сучасною фурнітурою та побутовою технікою. 

До речі, поки держава такої програми не створила — це задача командирів та меценатів. 

Головне: перш ніж давати комусь оцінку, ставте себе на їх місце. Шість квартир, які отримали мої заступники, не входять до програми житлового забезпечення. З цієї програми також не було взято жодної копійки. Це особиста ініціатива мецената. 

Дивіться правило номер 3: якщо в діяльності мого заступника буде виявлена корупційна складова, то на наступний же день він буде відсторонений від своїх службових обов’язків та буде притягнутий до відповідальності.

Чим ближче вибори, тим більше бруду. Перший та останній раз реагую на подібні речі в публічній площині. 

Правда завжди переможе!

Джерело

Про автора. Денис Прокопенко, український офіцер, полковник Національної гвардії України, командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", Герой України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
вибори
Маріуполь
ЗСУ
Війна з Росією
фейк
Азовсталь
пропаганда
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