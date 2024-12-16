Це сталося одразу після того, як Дональда Трампа оголосили переможцем президентських виборів у США. І після посту голови Офісу Президента Андрія Єрмака цю тему жваво обговорюють в мережі.

Але до виборів готуються не лише політики, а й Національна асоціація адвокатів України, де соратниця Віктора Медведчука – Лідія Ізовітова. І до цих процесів увага суспільства прикута менше. Ізовітова перебуває на посаді вже майже 12 років. Хоча за законом 10 років для однієї людини – це максимальний строк на цій посаді.

Якщо президентські та парламентські вибори в Україні неможливо провести через воєнний стан, то вибори в Національній асоціації адвокатів України провести цілком можливо, але соратники Медведчука не готові залишати позиції.

Інші професійні спільноти проводять вибори до своїх органів самоврядування. Так, минулого тижня архітектори проголосували та сформували керівництво своєї асоціації.

Читайте також: Як люди Медведчука досі керують адвокатурою

Тут варто зауважити, що в Україні діє монополія. Адвокатом може бути лише той, хто є членом вище зазначеної Асоціації. Існування інших асоціацій закон не передбачає. Відповідно ті, хто виступають проти керівництва – ризикують втратити посвідчення адвоката, а відтак, право на професію. У Конституційному суді мають вирішити, чи законна така монополія, яку створили за часів Андрія Портнова і Віктора Януковича. Але там не квапляться це робити.

Тим часом Асоціація не засуджує дії тих адвокатів, які на тимчасово окупованих територіях беруть участь у тортурах, а під час Майдану Ізовітова перепрошувала за дії адвокатів, які стали на захист учасників протестів. Диктаторські закони тоді назвали "проєвропейськими".

Важливо усвідомлювати, що адвокати, які мають проросійську позицію, – дуже цінні для Росії. Саме вони мали б забезпечувати легітимізацію російського режиму та становлення "органів влади" під час окупації.

У Національній асоціації адвокатів України є такий адвокат як Ігор Колесніков. Він значився представником Луганської області в Раді адвокатів України та був заступником одного з голів комітетів Національної асоціації адвокатів України від Луганщини. Його профіль у Facebook для всіх, крім друзів, закритий.

Сторінка Ігоря Колеснікова у Facebook

Але ті, хто мають до його профілю доступ, встигли побачити коментар російського адвоката Івана Казакова, де він звертається до Ігоря Колеснікова, як до гарного знайомого на ім’я та по батькові: "Ігор Валерійович" і пише про те, що в адвокатур "наших стран немало одинакових проблем".

І звісно ж, на сторінці Івана Казакова у Facebook ви знайдете всю необхідну інформацію про "военную операцию", яка триває вже понад 10 років в Україні. Там, звісно, Захід винен у всіх бідах Росії й розпаді СРСР.

Якщо переглянути Facebook адвоката Ігоря Колесінкова, то він там розповідав, що може врятувати молодь "от скакания на майданах". Тому коментар російського "коллеги" не дивує.

Через кілька годин коментар Казакова на сторінці Ігоря Колеснікова зачистили, але те, що комунікація з російськими адвокатами та керівництвом Національної асоціації адвокатів України ведеться – беззаперечний факт.

Читайте також: Судова мафія намагається зірвати судову реформу та євроінтеграцію України, — юрист Жернаков

І тут варто нагадати, що Лідія Ізовітова, яка очолює Національну асоціацію адвокатів України, теж активно контактує з російськими колегами. Ось, як доказ, на фото Ізовітова і Юрій Пилипенком з адвокатської палати Московської області. На цей захід вона поїхала разом зі своїм заступником Валентином Гвоздієм і це був 2019 рік, коли Росія анексувала Крим та на Луганщині й Донеччині вела бойові дії.

Це фото Ізовітової з російським колегою Асоціація розмістила на власному вебсайті цілком свідомо, але після публікації "Голки" його видалили.

Російський адвокат Пилипенко фігурує в одному зі списків "Пособників окупаційної влади", який створив Міжнародний фонд боротьби з корупцією (організація прихильників Навального).

Пилипенко "активно підтримував агресію Росії проти України. Надавав допомогу окупаційній адміністрації на території Запорізької області задля інтеграції цієї території до складу Росії" – ось таку причину зазначили навпроти прізвища цього адвоката, з яким так мило фотографувалася Ізовітова.

З огляду на те, що на сторінці Ігоря Колеснікова відкрито пишуть його російські "колеги", то можна припустити, що відбувається активна співпраця. Також можна припустити, що російські адвокати, які займають високі посади, відкрито контактують з українським адвокатом, який теж займає високу посаду в самоврядній організації. І тут постає питання: чи є тут взаємодія з ворожими спецслужбами?

Будь-які вибори, не лише в політиці, потребують фінансів. Адвокат Ілля Костін, який з 2014 року добровільно пішов на фронт, наголошує, що зараз в Національній асоціації адвокатів України відбувається мобілізація фінансових ресурсів. Затвердили новий порядок підвищення професійного рівня адвокатів, який збільшує кількість балів, які потрібно отримати адвокату, щоб виконати вимоги Закону про адвокатуру щодо підвищення кваліфікації:

"Це означає, що з урахуванням монопольного становища Вищої школи адвокатури Асоціації, яка проводить ці навчання, адвокати, в ці непрості часи, будуть витрачати більше грошей на відвідування заходів з підвищення кваліфікації, за які вимагає гроші Асоціація. Про незаконність цих зборів та незаконність монополії Вищої школи адвокатури, вже висловився Шостий апеляційний адміністративний суд, який поставив під сумнів загалом законність такої системи та монополії Вищої школи правосуддя у цій сфері. Іншими словами, щоб обійти рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, Ізовітова та її жадібна на гроші команда, приймає нове рішення та новий порядок підвищення кваліфікації. Щоб загнати в стійло адвокатів, вони збільшують кількість заходів за які треба сплачувати та кількість балів, тобто грошей, які адвокати повинні, як кріпосні, віддати. Якщо цього не зроблять, будуть скарги для позбавлення свідоцтва адвоката, як на мене. Готуються до виборів, треба гроші та новий інструмент примусу", – наголошує Костін.

Нагадаємо, що наразі діє закон, згідно з яким адвокати не можуть суміщати наявність статусу адвоката зі службою в ЗСУ. І громадська ініціатива "Голка" писала про те, що навесні Міноборони ініціювало по суті перепис адвокатів у війську.

Текст розпорядження на виконання доручення Головнокомандувача від 10 травня 2024 року щодо формування списків адвокатів у лавах ЗСУ

Ті адвокати, які пішли боронити державність, якщо їх позбавити свідоцтва, не зможуть ані балотуватися в органи самоврядування, ані брати участь в голосуванні. Таким чином проросійські сили усувають від виборів в адвокатурі патріотичних кандидатів і виборців.

Читайте також: Влада вирішила клонувати "Вовчий суд"

Зауважимо, що на початку року народні депутати Анатолій Ткаченко ("Слуга народу") та Антоніна Славицька (група "Відновлення України") внесли законопроєкт, який передбачає можливість поєднувати військову службу та адвокатську діяльність. Його розкритикував член комітету Володимир Ватрас ("Слуга народу"). Досі ця ініціатива так і не потрапила на розгляд комітету.

Прийняття цього законопроєкту могло б розв'язати проблему, але лише частково. Попри зауваження Єврокомісії, профільний комітет, який очолює Денис Маслов ("Слуга народу") понад рок не може напрацювати зміни до закону "Про адвокатуру". Цілком очевидно, що Асоціація не може далі мати монополію, адже 6 років тому вона критикувала вже законопроєкт, яким намагалися змінити ситуацію в адвокатурі.

І це питання не просто самоврядування адвокатів. Це питання національної безпеки, бо без якісних правників не може працювати жодна гілка влади.

У системі правосуддя діє трикутник – суд, адвокатура та прокуратура. Якщо не реформувати адвокатуру – то судову реформу за кошти західних партнерів можна робити вічно. Прямий інтерес держави-агресора в тому, щоб наша судова реформа зазнала невдачі. Адже довіра до суду – це інвестиції. І саме вони забезпечують економічну міць держави та посилюють її суб’єктність на міжнародній арені.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.