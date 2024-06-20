Як люди Медведчука досі керують адвокатурою
Адвокатів, що пішли в ЗСУ, змушують призупинити дію адвокатських свідоцтв
Є багато відверто поганих речей, які робить українська адвокатура.
А є просто каліброване скотство, яке межує з державною зрадою.
Ми вже писали про неодноразові випадки переслідування з боку адвокатських органів адвокатів-військовослужбовців, зокрема Іллі Костіна та Артема Донця.
"Але це ще не все" (с).
Цього разу очільниця адвокатури й соратниця Медведчука Лідія Ізовітова пішла ще далі. Вона намагається одним махом усунути від участі в з'їзді адвокатів, на якому вибиратимуть нове керівництво адвокатури, усіх, хто захищає нас у лавах ЗСУ. І одночасно — не робить нічого, щоб унеможливити участь у цьому адвокатів-колаборантів. Як вам?
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Найогидніше, що робиться це в тому числі руками найвищого військового керівництва. Воно у відповідь на провокацію Ізовітової вимагає у військовослужбовців-адвокатів "усунути несумісність" і зупинити адвокатське свідоцтво. Останнє автоматично унеможливлює не тільки участь захисників у з'їзді, а й будь-яку адвокатську діяльність, зокрема захист pro bono побратимів.
Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.
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