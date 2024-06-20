Є багато відверто поганих речей, які робить українська адвокатура.

А є просто каліброване скотство, яке межує з державною зрадою.

Ми вже писали про неодноразові випадки переслідування з боку адвокатських органів адвокатів-військовослужбовців, зокрема Іллі Костіна та Артема Донця.

"Але це ще не все" (с).

Цього разу очільниця адвокатури й соратниця Медведчука Лідія Ізовітова пішла ще далі. Вона намагається одним махом усунути від участі в з'їзді адвокатів, на якому вибиратимуть нове керівництво адвокатури, усіх, хто захищає нас у лавах ЗСУ. І одночасно — не робить нічого, щоб унеможливити участь у цьому адвокатів-колаборантів. Як вам?

Читайте також: Судова мафія намагається зірвати судову реформу та євроінтеграцію України, — юрист Жернаков

Найогидніше, що робиться це в тому числі руками найвищого військового керівництва. Воно у відповідь на провокацію Ізовітової вимагає у військовослужбовців-адвокатів "усунути несумісність" і зупинити адвокатське свідоцтво. Останнє автоматично унеможливлює не тільки участь захисників у з'їзді, а й будь-яку адвокатську діяльність, зокрема захист pro bono побратимів.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.