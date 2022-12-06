Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З’їзд суддів має призначити вісім членів Вищої ради правосуддя в рамках судової реформи. Є плани саботувати цей процес, щоб відтягнути створення дисциплінарного органу (ВРП), який мав би карати й звільняти суддів. Але судова мафія зараз планує замість призначення восьми членів призначити одного-двох, яких вони контролюють та зірвати голосування", - пояснив Жернаков.

За його словами, судова мафія у такий спосіб намагається фактично зірвати судову реформу й разом з нею євроінтеграцію України.

"Це не просто план судової мафії, а конкретний план росіян, щоб відтермінувати євроінтеграцію на рік, або більше. Якщо зараз не призначити вісім членів ВРП, то ще рік триватиме конкурс. Євросоюз не визнає, що ми просуваємося за вимогами, які пов’язані зі статусом кандидата на вступ до ЄС", - зауважив Жернаков.

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