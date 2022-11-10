Про це інформує ВАКС.

"У середу, 9 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до колишнього голови Державної прикордонної служби запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 108 850 грн", - пише пресслужба.

Повідомляється, що на підозрюваного покладено процесуальні обов’язки: прибувати за кожною вимогою суду, не спілкуватися із визначеними особами, здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Призначений строк дії обов’язків – до 28 грудня цього року включно.

"Ексголову Держприкордонслужби підозрюють у кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 28 жовтня колишнім - голові Державної прикордонної служби України, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директору компанії-забудовниці повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. Як наслідок, забудовник отримав понад 10,68 млн гривень.

У час здійснення злочину на посаді голови Державної прикордонної служби України був Петро Цигикал.

Нагадаємо, 31 травня 2019 році Зеленський своїм указом звільнив Цигикала. В іншому указі йшлося, що Цигикала звільнили у запас з правом носіння військової форми одягу. А 4 червня Петро Цигикал склав свої повноваження очільника Державної прикордонної служби України.

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