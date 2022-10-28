Про це інформує Національне антикорупційне бюро.

28 жовтня колишнім - голові Державної прикордонної служби України, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директору компанії-забудовниці повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. Як наслідок, забудовник отримав понад 10,68 млн гривень.

"Дії всіх осіб кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України", - пишуть в НАБУ.

Повідомляється, що приватна компанія мала збудувати у першому півріччі 2019 року Держприкордонслужбі 66 квартир у центрі Львова для заселення військових з родинами.

"Натомість ДПСУ отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові. Попри укладені договори з ДПСУ, компанія-забудовниця продала квартири у Львові, які фактично мали відійти прикордонникам, стороннім покупцям. Тому запропонувала схему "заміни" голові ДПСУ, який пристав на пропозицію", - роз'яснюють в бюро.

Слідчі мають докази, що посадовці прикордонної служби були у змові з директором компанії-забудовниці.

У час здійснення злочину на посаді голови Державної прикордонної служби України був Петро Цигикал.

Нагадаємо, 31 травня 2019 році Зеленський своїм указом звільнив Цигикала. В іншому указі йшлося, що Цигикала звільнили у запас з правом носіння військової форми одягу. А 4 червня Петро Цигикал склав свої повноваження очільника Державної прикордонної служби України.

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