Суддя ВС з російським паспортом Львов просить Окружний адмінсуд Києва поновлення на посаді
Суддя Верховного Суду Богдан Львов, у якого знайшли паспорт громадянина РФ, попросив Окружний адмінсуд Києва поновлення на посаді голови Касаційного суду
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
У позові Богдан Львов просить визнати протиправним та скасувати наказ голови Верховного Суду Всеволода Князєва про його відрахування зі штату. Окружний адмінсуд Києва прийняв заяву до розгляду та відкрив провадження у цій справі.
Її розглядатиме одноосібно суддя Євгеній Аблов. Він, разом з іншими суддями ОАСК, проходить як обвинувачений у справі про "захоплення державної влади". Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Аблова.
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"У зв’язку із неправомірним звільненням позивача, наказ про відрахування його зі штату має бути визнаний судом неправомірним та скасований, а позивач має бути поновлений на посаді", – написав Львов у документі.
- 15 вересня журналісти проєкту "Схеми" повідомили, що у заступника голови Верховного Суду України Богдана Львова є російський паспорт.
- Громадські організації України закликали президента Володимира Зеленського позбавити Богдана Львова українського громадянства.
- 19 вересня на зборах Касаційного господарського суду судді проголосували за те, щоб заступник голови Верховного Суду Богдан Львов, який має російське громадянство, й надалі розглядав справи.
- СБУ підтвердила наявність громадянства РФ у заступника голови Верховного Суду Богдана Львова.
- В Україні розробили законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях.
- 3 жовтня судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду не змогли звільнити Богдана Львова - для цього забракло одного голосу.
- Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова зі штату Верховного Суду.
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