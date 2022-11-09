Суддя ВС з російським паспортом Львов просить Окружний адмінсуд Києва поновлення на посаді

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У позові Богдан Львов просить визнати протиправним та скасувати наказ голови Верховного Суду Всеволода Князєва про його відрахування зі штату. Окружний адмінсуд Києва прийняв заяву до розгляду та відкрив провадження у цій справі.

Її розглядатиме одноосібно суддя Євгеній Аблов. Він, разом з іншими суддями ОАСК, проходить як обвинувачений у справі про "захоплення державної влади". Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Аблова.

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"У зв’язку із неправомірним звільненням позивача, наказ про відрахування його зі штату має бути визнаний судом неправомірним та скасований, а позивач має бути поновлений на посаді", – написав Львов у документі.

15 вересня журналісти проєкту "Схеми" повідомили, що у заступника голови Верховного Суду України Богдана Львова є російський паспорт.

Громадські організації України закликали президента Володимира Зеленського позбавити Богдана Львова українського громадянства.

19 вересня на зборах Касаційного господарського суду судді проголосували за те, щоб заступник голови Верховного Суду Богдан Львов, який має російське громадянство, й надалі розглядав справи.

СБУ підтвердила наявність громадянства РФ у заступника голови Верховного Суду Богдана Львова.

В Україні розробили законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях.

3 жовтня судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду не змогли звільнити Богдана Львова - для цього забракло одного голосу.

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова зі штату Верховного Суду.

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