English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство СБУ підтвердила наявність у заступника голови Верховного Суду громадянства РФ

СБУ підтвердила наявність у заступника голови Верховного Суду громадянства РФ

3 жовтня, 2022 понедiлок
13:17
Суспільство Паспорт рф

У заступника голови Верховного суду Богдана Львова підтвердили наявність громадянства Російської Федерації за даними реєстрів

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.  

"СБУ проінформувала Верховний Суд, що за результатами перевірки встановлено, що Львов Богдан Юрійович отримав паспорт громадянина російської федерації № 4512799636 від 17.10.2012, який продовжено Львовом Б.Ю. замість паспорту громадянина російської федерації, який втратив чинність, № 4598589684 від 22.07.1999", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією відомства, Львов за даними податкового реєстру Російської Федерації отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ, стосовно квартири за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе 88.

"Вказане свідчить про наявність у судді Львова громадянства Російської Федерації за даними наведених реєстрів РФ", - йдеться в повідомленні.

  • В Україні розробили законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях.
  • 15 вересня "Схеми" повідомили, що у заступника голови Верховного суду України є російський паспорт.
  • 16 вересня Володимира Зеленського закликали позбавити громадянства України голову Касаційного господарського суду Богдана Львова, який має паспорт РФ.  
  • 19 вересня на зборах Касаційного господарського суду проголосували за те, щоб заступник голови Верховного суду Богдан Львов, який має російське громадянство, й надалі розглядав справи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
СБУ
Верховний суд
Читайте також:
мобілізація рф солдати орки
2 жовтня, 2022 неділя
Перші мобілізовані росіяни зʼявились на Півдні України, також вже є вбиті, - полковник СБУ Костенко
Наталка Діденко
2 жовтня, 2022 неділя
Дощі та рвучкий вітер: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на 3 жовтня
Намісник Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павло (Лебідь)
2 жовтня, 2022 неділя
"Довго нас мурижили". Намісник Києво-Печерської Лаври Лебідь розповів, як він виїхав з іконами до Молдови
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.41
    Купівля 40.41
    Продаж 41.38
  • EUR
    Купівля 39.01
    Продаж 40.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
3 жовтня
14:26
Олег Манчура
Ми всі нарешті почули тебе, Тарасе
14:20
На фото: вхід до кіностудії імені Довженка
Розкрадання понад 4,4 млн грн: НАБУ викрили махінації на кіностудії Довженка
14:19
вірус маска
Понад дві тисячі хворих за тиждень: Киян закликають носити маски в публічних місцях
14:11
осінь
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли до України прийде "бабине літо"
14:11
Ексклюзив
ЗСУ
Звільнення Лимана кардинально змінює картину на Донецькому плацдармі, - речник Нацгвардії
14:11
Ексклюзив
дитина з іграшкою
Російська дівчинка у Німеччині на дитячому майданчику сказала українській дитині: "Ви всє умрьотє", - громадська діячка
14:05
Фіктивний референдум грубо порушує міжнародне право
У держдумі розповіли, в яких кордонах Запоріжжя та Херсонщина ввійдуть у РФ
14:02
Херсон, вибух 16 вересня
Херсон не готовий до зими, ситуація критична, - депутат облради
13:49
На фото: Олександр Усик з дружиною Катериною
"Родина возз'єднується": дружина Усика показала доньку, яка повернулась до України
13:48
Ексклюзив
паспорт РФ
Опозиція РФ разом з очільниками Кремля намагається відділити владу від росіян, щоб зняти з них відповідальність за війну, - аналітикиня Золкіна
13:42
Мобілізація
У Росії чоловік після мобілізації наклав на себе руки, - росЗМІ
13:16
На фото: постер Нобелівської премії з медицини
Нобелівську премію з медицини отримав вчений за відкриття в області еволюції людини
13:07
Дмитро Пєсков
"Одна з причин "спецоперації": у Кремлі відреагували на заявку України про вступ до НАТО
13:03
Нідерланди Україна біженці
У ЄС офіційно зареєстровано близько 4,2 млн біженців з України
13:03
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що кордони Херсонської та Запорізької областей залежатимуть від "волі населення"
12:45
Рамзан Кадиров
Кадиров пообіцяв відправити своїх неповнолітніх синів на передову до України
12:41
На фото: російська співачка Наташа Корольова
"Це не прапор": співачка Корольова виправдалась за свій жовто-синій виступ у Москві
12:41
Ексклюзив
росія ядерна зброя
Обережність НАТО аргументується підвищеним рівнем ядерної загрози, - експерт-міжнародник Ференс
12:41
Обстріл Сумщини
Окупанти знову обстріляли Сумщину: цілили по приватних будинках та інфраструктурі
12:30
Україна - НАТО
Історичний максимум. 86% українців за вступ у ЄС та 83% - у НАТО, - опитування
12:29
Ексклюзив
Ярослав Железняк
Світ підтримуватиме економіку України скільки буде потрібно для нашої перемоги, - нардеп Железняк
12:27
Євросоюз
Угорщина, Кіпр, Греція та Мальта блокують новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - Politico
12:07
Ексклюзив
НАТО
Прогнозую, що три держави проголосують проти вступу України до НАТО, - політолог-міжнародник Воля
12:05
Депутат ВРУ Максим Хлапук
У Верховній Раді з'явився новий нардеп замість Умерова, який очолив Фонд держмайна
11:58
російський гелікоптер обстріляв
СБУ показала, як знищує ворожий гелікоптер на Запорізькому напрямку
11:58
Ексклюзив
діти в місті
"Хвора ідеологія": РФ викрадає українських дітей і змушує їх забути своїх батьків і країну, - правозахисник Лисянський
11:49
Олександр Усик
Усик назвав ім'я боксера, з яким зустрінеться у разі відмови Ф'юрі
11:40
Запорізький гурт "Хорта"
Запорізький гурт "Хорта" відповів новим кліпом на путінські псевдореферендуми
11:22
Ігор Гулик
Ядерна рулетка Кремля
11:16
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас
Війна триває. Посол ЄС розповів про майбутнє українських біженців у Євросоюзі
11:14
Матті Маасікас
Ще треба зробити "домашню роботу": посол ЄС оцінив, чи зможе Україна вступити до ЄС за два роки
11:10
Роббі Вільямс
Секс, наркотики та психічні розлади: Роббі Вільямс анонсував документальний фільм про себе
11:02
ЦРУ
США знищать війська та флот РФ, якщо Путін застосує проти України ядерну зброю, - ексдиректор ЦРУ
10:41
Ексклюзив
Сергій Згурець
Поразки і втрати РФ починають доноситися до росіян вже навіть через їхніх пропагандистів і блогерів, - Згурець
10:28
Ексклюзив
окупанти в Херсоні
Окупанти на блокпостах Херсонщини вимагають незрозумілі спецдозволи на виїзд, - депутат облради Хлань
10:27
Андрій Лунін
Лунін вперше у сезоні зіграв за "Реал" та припустився результативної помилки
10:26
Володимир Шматько у лимані
Звільнення Лиману: у Луганській ОВА розповіли, як уцілілі окупанти тікали до Щастя
10:21
Інфографіка
Збитий російський літак
Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 60 430 військових, 265 літаків та 228 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют: скільки коштують долар та євро сьогодні
10:20
У Пентагоні заявили, що Україна досягає прогресу в Херсонській області
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV