Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"СБУ проінформувала Верховний Суд, що за результатами перевірки встановлено, що Львов Богдан Юрійович отримав паспорт громадянина російської федерації № 4512799636 від 17.10.2012, який продовжено Львовом Б.Ю. замість паспорту громадянина російської федерації, який втратив чинність, № 4598589684 від 22.07.1999", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією відомства, Львов за даними податкового реєстру Російської Федерації отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ, стосовно квартири за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе 88.

"Вказане свідчить про наявність у судді Львова громадянства Російської Федерації за даними наведених реєстрів РФ", - йдеться в повідомленні.

В Україні розробили законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях.

15 вересня "Схеми" повідомили, що у заступника голови Верховного суду України є російський паспорт.

16 вересня Володимира Зеленського закликали позбавити громадянства України голову Касаційного господарського суду Богдана Львова, який має паспорт РФ.

19 вересня на зборах Касаційного господарського суду проголосували за те, щоб заступник голови Верховного суду Богдан Львов, який має російське громадянство, й надалі розглядав справи.

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