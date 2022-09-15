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У заступника голови Верховного Суду України є російський паспорт – Схеми

15 вересня, 2022 четвер
21:39
Україна Богдан Львов

Заступник голови Верховного Суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов окрім українського, має громадянство Російської Федерації

Про це йдеться в розслідуванні "Схем".

У 2017 році, під час конкурсу до Касаційного господарського суду Львов зазначив у анкеті, що не має громадянства іншої країни. Але "Схеми" встановили, що це не відповідає дійсності. 

Російський паспорт Богдан Львов отримав ще наприкінці 90-их. Журналісти отримали витяг з реєстру "Роспаспорт" з двох різних джерел. За цими даними паспорт громадянина РФ Богдана Львова оформлений у Москві, у 1999 році. У жовтні 2012 року на ім’я Богдана Львова, який на той момент вже обіймав посаду судді Вищого господарського суду України, був оформлений новий паспорт громадянина РФ. Підставою заміни документу стало досягнення суддею 45-річного віку. Заява на новий паспорт подана від імені Львова.

Сам суддя стверджує, що про своє російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів і каже, що це, ймовірно, є спробою його дискредитувати.

  • Нагадаємо, Україні розробили законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях.
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