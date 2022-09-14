В Україні розробили законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях
В Україні готують проєкт закону про кримінальну відповідальність за отримання роспаспорта на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє в фейсбуці Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Міжнародне гуманітарне право забороняє примушувати жителів окупованої території присягати на вірність державі-супротивнику. Ворожа паспортизація, тиск з метою нав’язування паспорта Російської Федерації – абсолютно неправомірні та протизаконні", – наголосили у відомстві.
Розроблений законопроєкт вводить кримінальну відповідальність за:
- отримання громадянства чи паспорта РФ держпосадовцями або представниками місцевого самоврядування;
- пропаганду та примушування до цього;
- обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.
У Мінреінтеграції наголосили: "Отримання російського паспорта на тимчасово окупованій території виправдане лише у випадку, коли людина за допомогою цього "документу" намагається через РФ та треті країни повернутись в Україну".
- Гауляйтерка Галина Данильченко з тимчасово окупованого рашистами Мелітополя заявила в етері росЗМІ, що українці з паспортами РФ воюватимуть проти рідної країни - добровільно.
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