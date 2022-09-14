Про це повідомляє в фейсбуці Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Міжнародне гуманітарне право забороняє примушувати жителів окупованої території присягати на вірність державі-супротивнику. Ворожа паспортизація, тиск з метою нав’язування паспорта Російської Федерації – абсолютно неправомірні та протизаконні", – наголосили у відомстві.

Розроблений законопроєкт вводить кримінальну відповідальність за:

отримання громадянства чи паспорта РФ держпосадовцями або представниками місцевого самоврядування;

пропаганду та примушування до цього;

обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.

У Мінреінтеграції наголосили: "Отримання російського паспорта на тимчасово окупованій території виправдане лише у випадку, коли людина за допомогою цього "документу" намагається через РФ та треті країни повернутись в Україну".

Гауляйтерка Галина Данильченко з тимчасово окупованого рашистами Мелітополя заявила в етері росЗМІ, що українці з паспортами РФ воюватимуть проти рідної країни - добровільно.