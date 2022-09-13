Про це інформує місцеве видання Ріа-Мелітополь.

На російському каналі перебіжниці Галина Данильченко спростовувала інформацію про те, що мелітопольських чоловіків, які отримали паспорти РФ, мобілізують в росармію. Однак відразу повідомила, що в Мелітополі нібито ті, хто отримав роспаспорти, йдуть воювати "абсолютно добровільно".

"У момент, коли Данильченко заявила про те, що мелітопольці хочуть воювати на боці Росії та "знищувати укрофашистів", навіть у ведучого програми від подиву округлилися очі. Мабуть, масштаби брехні від гауляйтера здивували досвідченого пропагандиста", - коментують випуск українські журналісти.

У кінці своєї розповіді Данильченко ще раз наголосила на добровільному "захисті" своєї території: "Призыва нет обязательного, но мы все-равно будем воевать с фашизмом. Наши мужчины будут защищать свою землю".