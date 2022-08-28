Тремтіли вікна і сипалась штукарка: міський голова Мелітополя повідомив про потужні вибухи в місті
Очільник міста припускає, що Збройні сили України знищили базу окупантів у Мелітопольському районі
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Чергова вибухова ніч у Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району. О першій годині мешканці всіх районів чули гучні вибухи. Перший з них був такої сили, що у деяких домах тремтіли вікна і посипалася штукатурка. Чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами відмінусували ще одну базу окупантів. Ворогу ніколи не буде спокійно на нашій землі", – написав Федоров у своєму телеграм-каналі.
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25 серпня міський голова Мелітополя закликав місцевих мешканців евакуюватись з міста, оскільки шансів на те, що до зими відновлять газопостачання, практично немає.
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27 серпня Іван Федоров повідомив, що ЗСУ демілітаризували техніку ворога у Новобогданівці.
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