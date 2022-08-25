Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Понад місяць у місті немає газу, з яким так чи інакше пов’язане 95% опалення. На сьогодні перспективи того, що газ з’явиться, мізерні, – заявив Іван Федоров. – До прикладу, у Бердянську газ зник на два місяці раніше, ніж у Мелітополі. У них є теоретична технічна можливість приєднатись до газової магістралі з боку Донецька, але цього досі не зробили. У Бердянську газу нема досі. Тому те, що буде прокладена якась труба і газ піде у Мелітополь через нову трубу з Бердянська – міф, яким пропагандисти намагаються ввести в оману".

За словами міського голови, раніше у Мелітополі були твердопаливні котельні, але вони зруйновані, тож також функціонувати не зможуть.

"До початку опалювального сезону залишається два місяці, тож необхідно за можливості евакуюватись з Мелітополя на підконтрольну Україні територію", – заявив Федоров.

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