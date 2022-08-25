Мер Мелітополя радить евакуюватись з міста до початку опалювального сезону
Перспективи, що у місті з’явиться газ, якого немає уже понад місяць, мізерні, тому за можливості людям варто виїхати на підконтрольну Україні територію
Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Понад місяць у місті немає газу, з яким так чи інакше пов’язане 95% опалення. На сьогодні перспективи того, що газ з’явиться, мізерні, – заявив Іван Федоров. – До прикладу, у Бердянську газ зник на два місяці раніше, ніж у Мелітополі. У них є теоретична технічна можливість приєднатись до газової магістралі з боку Донецька, але цього досі не зробили. У Бердянську газу нема досі. Тому те, що буде прокладена якась труба і газ піде у Мелітополь через нову трубу з Бердянська – міф, яким пропагандисти намагаються ввести в оману".
За словами міського голови, раніше у Мелітополі були твердопаливні котельні, але вони зруйновані, тож також функціонувати не зможуть.
"До початку опалювального сезону залишається два місяці, тож необхідно за можливості евакуюватись з Мелітополя на підконтрольну Україні територію", – заявив Федоров.
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