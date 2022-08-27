Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вночі були вибухи у легендарному селі Новобогданівка Мелітопольського району, саме там мешканці чули детонацію та задимлення. Ми чітко можемо сказати, що там знаходилася військова техніка та склади з боєприпасами ворога. Зараз уточнюється інформація, яка кількість техніки ворога була демілітаризована", - відзначив Федоров.

Мер міста також нагадав, що у 2004 році були вибухи на складах боєприпасів в селищі Новобогданівка.

"Це були перші диверсійні дії рашистів, коли вони ліквідували наші склади боєприпасів. На жаль це не єдина база противника у Мелітопольському районі", - зауважив Федоров.

Ввечері, 26 серпня, на російських складах, які розташовані в окупованому Мелітопольському районі, стались вибухи

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb