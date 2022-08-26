Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Чергова "бавовна" на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району. Мешканці громади чули декілька вибухів, наразі спостерігається задимлення. Чекаємо підтвердження ліквідації ще однієї бази рашистів", - написав Федоров.

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