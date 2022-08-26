На російських складах в окупованому Мелітопольському районі сталась "бавовна"
Ввечері, 26 серпня, на російських складах, які розташовані в окупованому Мелітопольському районі, стались вибухи
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Чергова "бавовна" на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району. Мешканці громади чули декілька вибухів, наразі спостерігається задимлення. Чекаємо підтвердження ліквідації ще однієї бази рашистів", - написав Федоров.
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