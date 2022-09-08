Про це інформує місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

У мережі з'явилося відео, де партизани від імені сил опору повідомляють, що ім'я кожного зрадника їм відоме. І найближчим часом на всіх колаборантів чекають дуже неприємні сюрпризи.

"Мелітополь – це наше українське місто. Жодна тварюка, яка вирішить прислужувати рашистам, не буде спати спокійно. Юро Онищук ми не закінчили, нові вікна в будинку можеш не вставляти. Балицький, Данильченко та інші агітатори псевдореферендума – у вас є два варіанти – здайтеся українським силам, давай цінну інформацію і будете жити, або ми вас ліквідуємо кожного, оглядывайтесь і не спіть спокійно", – сказали партизани.

Повідомляється, що з перших днів окупації у Мелітополі діють сили опору, які актують ворога у тилу.

"На рахунку партизанів маса знищених рашистів, підриви мостів, залізничних переїздів, штабів та практично щоденні нагадування про те, що розплата не за горами. Попри репресії та облави, російським фашистам не вдається вирахувати підпільників. А вони передають "полум'яні привіти" ворогам та їхнім поплічникам", - додають у відомстві.

28 серпня ЗСУ знищили у Мелітополі одну з найбільших ворожих військових баз на території заводу "Автокольорлит".

26 серпня на російських складах в окупованому Мелітопольському районі сталась "бавовна".

В окупованому Мелітополі підірвали штаб "Единой России".

8 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.

Офіційна міськрада Мелітополя постановили арештувати майно колаборантів, які займаються підготовкою до псевдореферендуму.