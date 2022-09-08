Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Перший з топ-5 гауляйтерів з вибухового списку партизанів пішов. Сьогодні близько 6 ранку було гучно біля будинку псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука", - написав Федоров.

Повідомляється, що колаборант розікрав ЖЕКи під час передачі майна до КП "Житломасив" у 2016 році, заборгував своїм співробітникам понад 2 млн грн зарплатні. Разом із поплічником Данильченком зривав сесійні засідання Мелітопольської міської ради.

Як "депутат" брав участь в організації фейкової підвальної сесії колаборанта Балицького. А нині активно допомагає в організації псевдореферендуму.

Місцеве видання Ріа-Мелітополь розповідає про подробиці події.

"Один на вулиці Мелітопольських дивізій у районі 64-го будинку. І "наклав у штани" від страху знатний колаборант Юрій Оніщук – колишній депутат від Оппоблоку, фейковий директор водоканалу. Член штабу із підготовки до псевдореферендуму. Кажуть у нього в будинку вилетіли шибки з вікон, є пошкодження у дворі. Сьогодні вранці на місці вибуху зібралися сусіди наїхали ФСБ-шники та поліцаї-зрадники", - йдеться в повідомленні.

28 серпня ЗСУ знищили у Мелітополі одну з найбільших ворожих військових баз на території заводу "Автокольорлит".

26 серпня на російських складах в окупованому Мелітопольському районі сталась "бавовна".

В окупованому Мелітополі підірвали штаб "Единой России".