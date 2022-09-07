В окупованому Мелітополі чутно вибухи
Вибухи пролунали в південно-східних районах міста
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Вечір перестає бути спокійним для окупантів Мелітополя", – заявив мер.
За інформацією Федорова, вибухи трапились в південно-східних районах міста.
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