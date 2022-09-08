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Майно колаборантів, залучених у підготовку до псевдореферендуму в Мелітополі, арештують

8 вересня, 2022 четвер
14:38
війна з Росією Євген Балицький, Мелітополь

Офіційна міськрада Мелітополя постановили арештувати майно колаборантів, які займаються підготовкою до псевдореферендуму

Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров

"Сьогодні під час позачергової 20-ї сесії Мелітопольської міської ради депутати ухвалили жорстке, але справедливе рішення: будинки, квартири, дачі, земельні ділянки та автомобілі тих, хто займається підготовкою до псевдореферендуму, будуть заарештовані. Це стосується всіх: як агітаторів і членів фейкових виборчкомів, так і гауляйтерів", - повідомив мер.

Створено штаб, який збиратиме інформацію щодо учасників псевдореферендуму та передаватиме до центральних органів влади для запровадження санкцій відповідно закону.

Також учасників псевдореферендуму притягнуть до кримінальної відповідальності.

"Нікому не вдасться уникнути заслуженого покарання", - наголосив міський голова.

  • 28 серпня ЗСУ знищили у Мелітополі одну з найбільших ворожих військових баз на території заводу "Автокольорлит".
  • 26 серпня на російських складах в окупованому Мелітопольському районі сталась "бавовна".
  • В окупованому Мелітополі підірвали штаб "Единой России".
  • 8 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.

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референдум
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
колаборанти
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