Про це інформує Ріа-Мелітополь.

Відомство повідомляє, що раніше на подвір'ї дитячого притулку росли хвойні насадження та кущі. Нині, після облаштування там бази рашисти вирубали дерева та рослини, яки пишуть журналісти: "у страху, що хтось закладе в них вибуховий пристрій".

Також російські загарбники розмістили на даху прожектори, або уночі слідкувати за територією.

"Бояться партизанів. Але як нам – мешканцям багатоквартирних будинків спати, коли у вікна постійно світить цей прожектор", – розповіли відомсту місцеві.

Жителям окупанти розповідають, що нібито у притулку поселили інженерні війська, які прокладатимуть газопровід.

"Кілька днів тому вони притягли у двір залізничний вагон і написали на ньому "Лазня". Потім за допомогою крана стали тягнути бочку нагору. Але руки в них з одного місця ростуть, бочка пластмасова зрештою впала і розбилася, – спостерігають зі своїх вікон за суєтою ворога мирні", – цитують у повідомленні.

28 серпня ЗСУ знищили у Мелітополі одну з найбільших ворожих військових баз на території заводу "Автокольорлит".

26 серпня на російських складах в окупованому Мелітопольському районі сталась "бавовна".

В окупованому Мелітополі підірвали штаб "Единой России".

8 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.

Офіційна міськрада Мелітополя постановили арештувати майно колаборантів, які займаються підготовкою до псевдореферендуму.

У тимчасово окупованому Мелітополі партизани звернулися у відео до колаборантів з закликом здаватися.