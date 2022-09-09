Під Мелітополем окупанти захопили дитячий притулок і вирубали дерева, щоб уберегтися від партизанів, - місцеві ЗМІ
У селищі Мирний Мелітопольського району окупанти захопили дитячий притулок, де нібито поселили інженерні війська. Також рашисти вирубали усі зелені насадження на території
Про це інформує Ріа-Мелітополь.
Відомство повідомляє, що раніше на подвір'ї дитячого притулку росли хвойні насадження та кущі. Нині, після облаштування там бази рашисти вирубали дерева та рослини, яки пишуть журналісти: "у страху, що хтось закладе в них вибуховий пристрій".
Також російські загарбники розмістили на даху прожектори, або уночі слідкувати за територією.
"Бояться партизанів. Але як нам – мешканцям багатоквартирних будинків спати, коли у вікна постійно світить цей прожектор", – розповіли відомсту місцеві.
Жителям окупанти розповідають, що нібито у притулку поселили інженерні війська, які прокладатимуть газопровід.
"Кілька днів тому вони притягли у двір залізничний вагон і написали на ньому "Лазня". Потім за допомогою крана стали тягнути бочку нагору. Але руки в них з одного місця ростуть, бочка пластмасова зрештою впала і розбилася, – спостерігають зі своїх вікон за суєтою ворога мирні", – цитують у повідомленні.
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