Заступник голови Верховного Суду Львов із паспортом РФ і надалі розглядатиме справи, - Центр протидії корупції
19 вересня на зборах Касаційного господарського суду Верховного Суду судді проголосували за те, щоб Львов, який має російське громадянство, й надалі розглядав справи
Про це інформує Центр протидії корупції.
"Уявіть глибину трешовості ситуації. Російський паспорт у заступника голови Верховного Суду не є проблемою для суддів цього суду. Щобільше, на зборах Касаційного господарського суду Верховного Суду судді навіть не включили в порядок денний питання щодо довіри чи недовіри пану Львову", - йдеться в повідомленні.
Попри роспаспорт Богдана Львова, судді проголосували, за те, щоб той і надалі розглядав справи.
"В будь-якій цивілізованій країні цей суддя вже б давно вилетів на смітник історії. Але у нас кругова порука, його будуть захищати до останнього. Звісно, після того, як всі ці судді двічі поспіль майже одноголосно обирали Львова головою суду, чекати чогось іншого від них було марно. Поки Росія вбиває українців, голова одного з ключових судів є громадянином країни-терориста. І для суддів це нормально", - додають в Центрі протидії корупції.
Нагадаємо, голові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдану Львову, який має паспорт громадянина Росії, призупинили доступ до державної таємниці. 16 вересня відбулися закриті термінові збори суддів, на яких обговорювали розслідування "Схем", за результатами якого Львова не звільнили з посади голови, як цього вимагали профільні громадські організації.
- Україні розробили законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях.
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- 16 вересня Володимира Зеленського закликали позбавити громадянства України голову Касаційного господарського суду Богдана Львова, який має паспорт РФ.
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