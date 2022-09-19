Про це інформує Центр протидії корупції.

"Уявіть глибину трешовості ситуації. Російський паспорт у заступника голови Верховного Суду не є проблемою для суддів цього суду. Щобільше, на зборах Касаційного господарського суду Верховного Суду судді навіть не включили в порядок денний питання щодо довіри чи недовіри пану Львову", - йдеться в повідомленні.

Попри роспаспорт Богдана Львова, судді проголосували, за те, щоб той і надалі розглядав справи.

"В будь-якій цивілізованій країні цей суддя вже б давно вилетів на смітник історії. Але у нас кругова порука, його будуть захищати до останнього. Звісно, після того, як всі ці судді двічі поспіль майже одноголосно обирали Львова головою суду, чекати чогось іншого від них було марно. Поки Росія вбиває українців, голова одного з ключових судів є громадянином країни-терориста. І для суддів це нормально", - додають в Центрі протидії корупції.