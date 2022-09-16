Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на сайт Верховного суду.

Окрім того, 16 вересня відбулися закриті термінові збори суддів Касаційного господарського суду, на яких обговорювали розслідування "Схем", за результатами якого Львова не звільнили з посади голови цього суду, як цього вимагали профільні громадські організації.

Наступного дня після виходу розслідування, 16 вересня, на сайті Верховного суду з’явилася реакція на викриття журналістів відносно Богдана Львова. У повідомленні йдеться про призупинення доступу судді до держтаємниці на період проведення розслідування правоохоронними органами.

"Усі додаткові коментарі стосовно цієї ситуації будуть можливі після отримання інформації від відповідних правоохоронних органів, які вже залучені до розслідувань оприлюдненої інформації. Просимо дочекатися результатів цих розслідувань. Також повідомляємо, що на період проведення вказаних розслідувань доступ до державної таємниці голови КГС ВС призупинено", – повідомляють у Верховному суді.

Також окремо у повідомленні суду наводиться позиція Богдана Львова, в якій він знову заперечив наявність у нього громадянства країни-агресора і повідомив, що звернувся із заявою до правоохоронних органів.

За даними "Схем", він написав заяву до Державного бюро розслідувань, в якій поскаржився на журналістів Радіо Свобода, і заявив, що така "дискредитація" – це "спроба руйнації системи державної влади України та втручання в розгляд справ за участю Російської Федерації", що має "ознаки посадового злочину", а тому просить "вжити відповідних заходів".

У повідомленні також процитований коментар голови Верховного суду Всеволода Князєва, наданий "Схемам" до ефіру.

Журналісти передали йому всі встановлені факти та документи. Він відповів, що "у випадку офіційного підтвердження у встановлений законом спосіб даної інформації відповідне рішення має ухвалюватися Вищою радою правосуддя, склад якої наразі формується. Верховний суд діятиме у спосіб, визначений Конституцією та законами, відповідно до рішення ВРП та інших залучених органів".

15 вересня "Схеми" повідомили, що у заступника голови Верховного Суду України є російський паспорт.

Нагадаємо, Україні розробили законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях.

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