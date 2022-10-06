Суддя Львов вийшов сухим із води
Звільнення судді Верховного Суду Богдана Львова за російське громадянство багато моїх друзів зараз подає, як велику перемогу
А я хотів би звернути увагу, що вчергове покидьок вийшов сухим з води. Найбільше покарання для держслужбовців ось уже багато років не тюрма, а лише звільнення з роботи.
І так кругом. Мент когось покалічив – заплатили потерпілим і по-тихому звільнили заднім числом. Прокурор вимагав хабар – погрозили пальчиком і звільнили. Суддя краде, їб# гусей і має громадянство країни-агресора – вся судова система обісралася по самі вуха, поки його, нарешті, з п'ятого разу звільнили, мудака. І, звичайно ж, ніякого покарання.
А потім ми дивуємося, а чого в нас так нахабно крадуть? Так, а чого не красти, якщо відповідальності – нуль? Красти вигідно. Не зловлять – озолотишся. Зловлять – ну окей, вигнали з роботи й залишився при своїх. Хто ж не захоче зіграти в таку привабливу гру?
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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