Суддю Львова відрахували зі штату Верховного Суду через наявність громадянства РФ
Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова із штату Верховного Суду
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Верховного Суду.
"Відповідно до положень Основного Закону України та профільного закону про судоустрій Голова Верховного суду Всеволод Князєв видав наказ про відрахування з 05.10.2022 Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного суду на підставі інформації Служби безпеки України, у якій Служба безпеки України підтвердила наявність у Львова Б. Ю. громадянства Російської Федерації за даними реєстрів РФ", - йдеться у повідомленні.
Голова Верховного суду наголосив, що під час війни не можна шкодити авторитету Верховного суду і викликати у громадян сумніви в його об'єктивності, незалежності та неупередженості.
"Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з Російською Федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об'єктивності, незалежності та неупередженості Верховного суду та всіх його суддів. І хоча Богдан Львов заперечує наявність у нього паспорта РФ, однак його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного суду, спричиняють недовіру суспільства до рішень Верховного суду, чого ніколи не повинно статися", - заявив Князєв.
Водночас голова Верховного суду зазначив, що Богдан Львов має право доводити відсутність у нього громадянства РФ.
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