Про це повідомляє у Facebook пресслужба Верховного Суду.

"Відповідно до положень Основного Закону України та профільного закону про судоустрій Голова Верховного суду Всеволод Князєв видав наказ про відрахування з 05.10.2022 Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного суду на підставі інформації Служби безпеки України, у якій Служба безпеки України підтвердила наявність у Львова Б. Ю. громадянства Російської Федерації за даними реєстрів РФ", - йдеться у повідомленні.

Голова Верховного суду наголосив, що під час війни не можна шкодити авторитету Верховного суду і викликати у громадян сумніви в його об'єктивності, незалежності та неупередженості.

"Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з Російською Федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об'єктивності, незалежності та неупередженості Верховного суду та всіх його суддів. І хоча Богдан Львов заперечує наявність у нього паспорта РФ, однак його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного суду, спричиняють недовіру суспільства до рішень Верховного суду, чого ніколи не повинно статися", - заявив Князєв.

Водночас голова Верховного суду зазначив, що Богдан Львов має право доводити відсутність у нього громадянства РФ.

15 вересня журналісти проєкту "Схеми" повідомили, що у заступника голови Верховного суду України Богдана Львова є російський паспорт.

Громадські організації України закликали президента Володимира Зеленського позбавити Богдана Львова українського громадянства.

19 вересня на зборах Касаційного господарського суду судді проголосували за те, щоб заступник голови Верховного суду Богдан Львов, який має російське громадянство, й надалі розглядав справи.

СБУ підтвердила наявність громадянства РФ у заступника голови Верховного Суду Богдана Львова.

В Україні розробили законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях.

3 жовтня судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду не змогли звільнити Богдана Львова - для цього забракло одного голосу.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb