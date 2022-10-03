Заступника голови Верховного Суду Богдана Львова не звільнили
Судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду не звільнили заступника голови ВС Богдана Львова
Про це повідомляє Еспресо.
З 43 бюлетенів було використано для голосування 39. За звільнення проголосував 21 суддя, проти - 18. Ще 4 бюлетені було погашено.
15 вересня журналісти проєкту "Схеми" повідомили, що у заступника голови Верховного суду України Богдана Львова є російський паспорт.
Громадські організації України закликали президента Володимира Зеленського позбавити Богдана Львова українського громадянства.
19 вересня на зборах Касаційного господарського суду судді проголосували за те, щоб заступник голови Верховного суду Богдан Львов, який має російське громадянство, й надалі розглядав справи.
- В Україні розробили законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях.
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