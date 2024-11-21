Не встигла ВРП рекомендувати звільнити Павла Вовка, як в Раді зареєстрували законопроєкт 12206, який замість ОАСК створює Вищий суд з публічно-правових спорів (ВСПС).

Створення суду, який розглядав би спори з державними органами високого рівня, дійсно є зобов'язаннями перед ЄС і МВФ. Але явно не такого, як пропонують автори Павло Павліш і Андрій Мотовиловець (обидва — СН).

За елементарною логікою і відповідно до перших проєктів, які готував уряд, ВСПС мав би бути створений за моделлю Вищого антикорсуду. Останній, нагадаю, залишається найкращим суддівським добором за всю новітню історію України.

Найкращим він є не просто так, а тому, що майбутніх суддів оцінювала на доброчесність комісія, яка на 100% складається з авторитетних міжнародних експертів. Що ж пропонують автори натомість?

Замість повністю міжнародної комісії (як у ВАКС) в тексті проєкту — знову формат "3+3", де поруч із трьома міжнародниками вирішуватимуть склад майбутнього надважливого суду... троє представників судової мафії.

До чого таке призводить ми вже бачили не раз. До ВРП, наприклад, Етична рада, створена за таким принципом, пропустила Сергія Бурлакова, який в статусі судді катався у РФ, і Інну Плахтій, яка вважає смертельний вирок свого батька бандерівцю Гончаруку правосудним. Зате "забанила" за пост у фб всесвітньо відому суддю-викривачку Лариса Гольник.

З ВККС, створеною подібною Конкурсною комісією, теж усе далеко не так просто. Читайте також: Оновлена ВККС дуже сердобольна

"Але це ще не все!". Знаєте, хто делегуватиме в комісію суддівських представників? Рада суддів України. Останню очолює Богдан Моніч, якого ставили на цю позицію Вовк і Портнов.

Ще раз. Суд, створений замість ліквідованого ОАСК, який очолював Павло Вовк, відбиратимуть ті, кого призначила людина... Павла Вовка.

В проєкті є ще кілька негативних моментів, які великою мірою нівелюють перевагу міжнародників у процесі й не тільки. Але про них пізніше.

Чи буде цей суд ОАСКом-2 в розумінні абсолютно відірваної від реальності проросійськості та вседозволеності? Навряд. Контекст не той, та судова мафія зі своїми політичними патронами навчилися грати менш топорно.

Тих, хто погано ховає в мантії російський паспорт, а в офшорах — елітну нерухомість, навіть таке діряве сито навряд чи пропустить. Таких, навпаки, показово викинуть з конкурсу.

Читайте також: Як люди Медведчука досі керують адвокатурою Натомість представники Вовка в складі відбірної комісії технічно протягнуть вперед достатньо "сірих конячок". Останні, хоч і не обов'язково будуть намагатися захопити владу чи повернути Януковича, в необхідний момент обов'язково "прислухаються" до "старших товаришів" з Банкової, а може й не тільки.

Проблема лише в тому, що юрисдикція нового суду складається майже виключно з таких "необхідних моментів". Бо єдина його задача — переглядати важливі рішення центральних органів влади.

Після всіх поневірянь з ОАСК і рештою судової системи, нам на цьому місці потрібні нарешті не політичні проститутки (за виразом самого П. Вовка) і не юридичний відділ політичної влади, який працює за принципом "чєго ізволітє".

А суд, який перевірятиме чи влада робить усе відповідно до закону та інтересів громадян, чи ні. І якщо що її виправлятиме.